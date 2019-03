Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha ricordato Davide Astori in un'intervista a Sky: "A volte mi capita di pensare a lui quando gioco con mia figlia, all’idea che purtroppo Vittoria, la figlia di Davide, non potrà avere quella fortuna. È una cosa che mi tocca, perché le nostre bambine erano un argomento frequente in ritiro con la nazionale, una cosa che avevamo in comune e ci legava ancora di più".