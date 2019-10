Intervistato da Walter Veltroni per La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chielliniha risposto così sul suo rientro in campo con la Juventus: "Torno per l'anno nuovo, sicuro. Febbraio, marzo... dipende. Quando si parla di un infortunio così serio si fanno delle stime perché si va su una media di recupero fisiologica. Ci sono tanti step da fare. È una battaglia che si vince ogni giorno. Ma già ora sto lavorando tanto e bene. Combatto il dolore con il sorriso".



Ma come ha preso l'infortunio? "Io sono stato veramente felice di vivere oggi questa sfortuna. In qualche misura sono stato fortunato. Perché a 35 anni conosci bene il tuo corpo e hai la maturità per capire e accettare una sfida della vita. Me ne sono reso conto la sera dell’incidente — a parte la speranza che fosse solo il menisco e non il crociato —, ho capito subito che era una cosa seria, che ci sarebbe voluto tempo e volontà. È stato più doloroso dirlo alla famiglia che viverlo, per me", conclude Chiellini.



Ma come vedi il tuo futuro? Quanto giocherai ancora? Giorgio risponde così: "Un paio d’anni. Non di più".