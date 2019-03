Federico Chiesa, la Fiorentina chiede cento milioni di euro. Questa è, secondo Il Corriere dello Sport, la richiesta della Viola. L’Inter lo ha messo in cima alla lista della spesa, non sarà semplice. Attenzione al dettaglio: in linea di massima, facciamo 80 per cento, la Fiorentina non intenderebbe accettare contropartite tecniche (anche se i viola già la scorsa estate ci hanno provato per Gagliardini). Chi può dare 100? In Italia nessuno. La Juventus arriverebbe a 70, con i bonus, e in questo momento sta lavorando per farsi apprezzare (preferire) da casa Chiesa più della concorrenza nostrana. Il Milan si è accodato sull’ultimo vagone, recuperando posizioni nella prima metà di marzo. Roma e Napoli stravedono, ma oggi sono abbastanza tagliate fuori, pur tenendo conto che gli scenari spesso cambiano. Ma nel caso specifico sembra difficile, molto difficile. Quella cifra, da 70 in su, può essere versata da qualche amatore straniero, in azione nella Premier oppure chissà dove.