. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaMarinelli (Var: Guida) 6"Per un arbitro del suo livello è una gara tranquilla. Ok gli interventi del Var e regolare quello di Wisnieski su Zapata".Fourneau (Var: Abbattista) 6,5"Arbitra bene. Bravo nell'episodio del rigore, netto; anche se ho visto episodi simili non fischiati. Danilo era scoordinato e gli è rimasto il braccio in alto".Pezzuto (Var: Di Paolo) 6,5"Corretto fischiare il rigore per l'intervento di Terracciano su Mazzocchi, per il resto non ci sono grandi episodi particolari; si tutela tirando fuori i cartellini e fa bene".Camplone (Var: Mazzoleni) 6"Dà sempre la sensazione di essere leggermente in ritardo sulla decisione da prendere. Si prende una sufficienza stirata, di incoraggiamento perché non mi ha convinto moltissimo. L'esultanza di Pellegri non può essere punita con un provvedimento più duro del cartellino giallo, Amione avrebbe meritato il secondo giallo già quando era in campo".Orsato (Var: Marini) 7"Molto bene, è sempre una sicurezza. Per il livello di partita hanno scelto una garanzia che gestisce la partita senza neanche un cartellino. Se vogliamo essere pignoli poteva starci il giallo a Ceccherini, forse gaziato per non 'sporcare' la gara".Irrati (Var: Massa) 6"Non lo penalizzo per il gol annullato a Immobile per il fuorigioco di Vecino perché nessun arbitro l'avrebbe mai visto a occhio nudo; diciamo che è corretto l'annullamento per questo fuorigioco millimetrico che ha visto solo il Var. Poteva starci un rigore in favore della Lazio per fallo di mano di Toljan".Pairetto (Var: Banti) 6"Un po' ondivago come sempre; nel primo tempo è stato permissivo, nella ripresa si è fatto vedere. Sul rosso a Pickel arrivato con l'aiuto del Var lo giustifico per la posizione in campo, era difficile da vedere".Chiffi (Var: Nasca) 7"Sarebbe stata una prestazione sufficiente, ma dopo quelle critiche di Mourinho gli do un voto in più. E' stato un attacco frontale assurdo per una gara ben diretta. Non ho visto un episodio per poter essere attaccato in questa maniera, e tra l'altro il rosso a Celik è corretto".La Penna (Var: Di Martino)Abisso (Var: Doveri)