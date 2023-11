È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguitoProntera (Var: Pairetto) 5"Ha bisogno dell'intervento del Var in occasione del rigore per la Lazio, e soprattutto grazia Gyomber che meritava un secondo giallo".Mariani (Var: Valeri) 6,5"Considerando il coefficiente di difficoltà gestisce bene la gara e non sbaglia quasi nulla".Di Bello (Var: Mazzoleni) 6,5"Qualche dubbio sul colore del cartellino estratto a Parisi in occasione del fallo su Theo Hernandez, per il resto gara dura ma ben diretta".Marchetti (Var: Serra) 5,5"Cerca di lasciar giocare, ma forse in questa partita qualche fischio in più non avrebbe guastato".Sozza (Var: Nasca) 6"Meno brillante del solito, ha bisogno del Var che concedere il rigore al Sassuolo che era abbastanza evidente".Zufferli (Var: Fabbri) 6"Mi resta un dubbio sul contatto Dragusin-Barrenechea in area rossoblù, Zufferli ha deciso di non fischiare".Massimi (Var: Paterna) 7"Partita complicata ma ben gestita. Ha ragione lui sul contatto Llorente-Thauvin in area giallorossa, il difensore spagnolo prende il pallone".Guida (Var: Irrati) 7"Buonissima gara, riesce a lasciar giocare. Solo 26 falli e 3 ammonizioni".La Penna (Var: Marini)Colombo (Var: Gariglio)