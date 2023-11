Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Salernitana-Lazio.



PRONTERA

BACCINI – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: NASCA



39' - Gyomber, scivolando, atterra Immobile in area, su lancio di Cataldi. Interviene il VAR che decreta il penalty per i biancocelesti. Giallo per il difensore dei campani



32' - Ammonito Lazzari. Cartellino giallo per un duro intervento in ritardo su un avversario. Il direttore di gara Prontera aveva lasciato proseguire il gioco per la regola del vantaggio.