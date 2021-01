Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Marinelli 6 (Var Giacomelli). “Behrami rischia nel contrastare Miranchuk in area: Marinelli non dà rigore e la decisione è giusta, il tocco da dietro è lieve”.: Mariani 6 (Var Guida). “Giusto concedere il rigore al Bologna: Silvestri in uscita bassa stende Soriano, il contatto è evidente”.: Abisso 5,5 (Var Massa). “A Cagliari il Milan va in vantaggio dopo 5' grazie a un altro rigore (12 in 18 partite), procurato e trasformato da Ibrahimovic. Un, senza possibilità di intervenire sul pallone. L'arbitro Abisso non ha avuto dubbi e il Var conferma.per il fallo su Joao Pedro (l’ammonizione è più per la ripetitività dei falli commenti).: il belga commette fallo su Zappa e poi è ingenuo nel secondo giallo su Ceppitelli. Infine,: il giocatore del Cagliari tiene evidentemente per la maglia l’avversario, prima che il rossonero gli frani addosso. L’arbitro è vicino all’azione e valuta l’intervento, si spiega così il mancato intervento del Var. Non convince pienamente nella gestione della partita e sbaglia qualche fischio”.: Sozza 6 (Var Nasca). “Simy non sbilancia Glik: è regolare il gol del vantaggio del Crotone (autorete proprio del polacco). Partita facile, lui non la complica”.: Doveri 8 (Var Calvarese). “Direzione di grande spessore e serenità. Nessun episodio spinoso, corretta anche la gestione dei cartellini”.: Orsato 6 (Var Mazzoleni). “Lascia giocare, a volte rischiando anche, ma ci mette tutta la sua personalità anche quando commette qualche disattenzione che non influisce sul risultato finale. In occasione del secondo gol, Orsato valuta che Caicedo (in fuorigioco geografico) non disturbi Pau Lopez e il Var conferma. La decisione di arbitro e Var lascia qualche dubbio”.: Chiffi 5 (Var Di Bello). “Il cartellino giallo assegnato a Insigne per simulazione è un errore. L’attaccante del Napoli al 50’, punta Milenkovic e, dopo averlo saltato, cade in area. L’impatto ginocchio con ginocchio c’è, il rigore in favore del Napoli poteva starci. Giusto quello concesso in seguito, per il fallo di Castrovilli ai danni di Bakayoko”.: Sacchi 6 (Var Valeri).: Pezzuto 5,5 (Var Di Paolo). “Al 93’ costa cara al Parma l’ingenuità di Busi che in pieno recupero colpisce Ferrari in area con un fallo netto da rigore. Da migliorare invece la gestione disciplinare”.: Fabbri 6 (Var Banti). "Giusta l'espulsione di Vignali per l'entrataccia su Murru".