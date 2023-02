. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaAyroldi (Var: Fabbri) 6,5"Ottima prestazione, è andato molto bene. Corretto il rosso a Mario Rui per un fallo di reazione piuttosto evidente".Baroni (Var: Mazzoleni) 6"Non ci sono stati espisodi particolari da rilevare".Orsato (Var: Marini) 5"Sul tocco di mano di Darmian io avrei concesso il rigore. E' vero che c'è un leggero tocco di gamba, ma il braccio del giocatore dell'Inter è troppo largo. Orsato ha sbagliato non fischiandolo, e nel proseguo dell'azione non vede il fuorigioco di Dominguez sul gol di Barrow, posizione irregolare attiva perché il giocatore alza la gamba; per annullare la rete ha avuto bisogno dell'aiuto del Var".Marinelli (Var: Aureliano) 6,5"Ottima gestione della gara, soprattutto nei momenti più caldi. Corretto il doppio giallo a Donati che ferma con una mano il pallone diretto a Piatek".Marchetti (Var: Irrati) 6"Giusto non fischiare il contatto tra Dragowski e Beto".Mariani (Var: Guida) 7"Conferma di essere in grande forma. Sul tocco di mano di Toloi è corretto il giallo perché non c'è chiara occasione da gol; ed è giusto anche il giallo a Leao che si fa 40 metri per protestare platealmente. Sul contatto Leao-Maehle non c'è rigore per i rossoneri, anzi: mi sembra che sia il portoghese a toccare il piede dell'avversario".La Penna (Var: Nasca) 7"Una partita complessa ma gestita molto bene. L'arbitro è stato criticato per il gol di Biraghi, ma non ci sono state irregolarità".Colombo (Var: Abbattista) 6"Si porta a casa la sufficienza senza grandi patemi. Bene dal punto di vista disciplinare, sul contatto Pedro-Zanoli bisogna specificare un aspetto: nonostante la trattenuta sia stata fuori area, l'arbitro avrebbe anche potuto concedere il rigore alla Lazio perché l'attaccante spagnolo cade in area e la trattenuta è l'unico tipo di fallo il cui effetto si misura con la caduta. In tutti gli altri casi, viene valutato dove inizia il fallo e non dove viene concretizzato. Corretto non concedere il rigore alla Lazio per la trattenuta di Leris su Zaccagni".Piccinini (Var: Di Bello)Chiffi (Var: Di Paolo)