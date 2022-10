Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 12a giornata di Serie A.



Napoli-Sassuolo 4-0

Rapuano (Var: Marini) 6

"Corretto il rosso a Laurienté per doppia ammonizione, per il resto non c'è nulla di particolare da segnalare".



Lecce-Juventus 0-1

Chiffi (Var: Fabbri) 6,5

"Fa una buona partita perché non era una gara facile. Molto pericoloso l'intervento di Miretti su Oudin, ma non è da rosso diretto perché rallenta nell'intervento dimostrando che l'intenzione non era quella di far male".



Inter-Sampdoria 3-0

Massimi (Var: Nasca) 6

"Va abbastanza bene, corrette le ammonizioni e giusto non estrarre il rosso a Yepes perché era un intervento sporco ma non cattivo. Sull'episodio di Lautaro mi sembra strano che il guardalinee abbia fischiato il fuorigioco su una rimessa laterale; la spiegazione di Massimi, che ha detto di aver fermato il gioco perché il pallone sul cross dell'argentino era uscito, credo sia giusta".



Empoli-Atalanta 0-2

Ayroldi (Var: Guida) 6,5

"Buona gara, sta tornando sui livelli dell'anno scorso. Valuta in modo corretto il rigore per l'Atalanta, Destro salta male e in maniera molto scomposta; giusto anche annullare i gol a Ebuehi e Zapata".



Cremonese-Udinese 0-0

Irrati (Var: Mazzoleni) 6,5

"Molto bene, nessun tipo di problema. Giuste le ammonizioni, vede bene il contatto Dessers-Bijol che gli viene confermato dal Var".

Massa (Var: Paterna) 6"Mi è piaciuto, ha arbitrato bene e ha visto in modo corretto l'intervento falloso di Nikolaou su Cabral".Manganiello (Var: Di Bello) 5"Sembrava una gara semplice, che però si è complicata. Bene la gestione generale, ma dopo aver estratto quel giallo a Milinkovic si è reso conto dell'errore e il finale di partita è diventato più difficile. Ed effettivamente il fallo del serbo non era assolutamente da ammonizione".Abisso (Var: Aureliano) 5"Il gol di Messias era da annullare, il fallo del giocatore rossonero su Buongiorno è netto: lo spinge nel momento in cui il difensore stava per intervenire e chiaramente lo sbilancia. Sbaglia anche il Var Aureliano, che doveva intervenire e non l'ha fatto".Sacchi (Var: Maresca)Pairetto (Var: Di Paolo)