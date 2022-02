di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Abisso (Var Nasca) 5"Non sono assolutamente d'accordo sul gol annullato ai giallorossi. C'è stato un contatto, ma il Var non sarebbe dovuto intervenire perché non c'era un chiaro ed evidente errore dell'arbitro. Poi, ci hanno metto tantissimo tempo a togliere la rete: l'espulsione di Zaniolo è corretta ma figlia di quella situazione. Ok il rosso a Ostigard per l'intervento su Felix".Guida (Var Mazzoleni) 6,5"Era una partita molto difficile, ma in linea di massima sono d'accordo con tutte le sue scelte. Per il metro di giudizio usato durante la partita, il contatto tra Giroud e Sanchez prima del secondo gol del Milan è regolare.Orsato (Var Chiffi) 6"Non succede nulla di particolare".Prontera (Var Di Bello) 5"Nel primo gol Pereiro controlla il pallone col petto, ma forse la tocca anche con il braccio. Prontera, però, lo giustifico per la sua posizione in campo. Ho qualche dubbio sul rosso a Musso, perché Pereiro non era in possesso palla e questo diminuisce la chiara occasione da gol che giustificherebbe l'espulsione".Cosso 6,5 (Var Pairetto)"E' un debuttante e non ha fatto per niente male, ottima presenza. Giusto lasciare correre sul contatto tra Stojanovic e Svanberg in area dell'Empoli".Maresca (Var Dionisi) 5"Manca un rigore per la Sampdoria per l'intervento di Ferrari su Sensi, non è intervenuto neanche il Var. Altrettanto chiaro è il penalty concesso ai blucerchiati per l'entrata di Consigli su Caputo".Mariani (Var Nasca) 5,5"Ha adottato un ottimo metro di giudizio lasciando giocare ed è un arbitro che mi piace, ma dare il giallo a Ebuehi per l'intervento su Mertens è un grave errore. Dopo essere stato richiamato dal Var ha cambiato decisione estraendo il cartellino rosso, ma un arbitro del suo livello avrebbe dovuto vederlo subito".Rapuano (Var Di Paolo) 6Non è successo nulla di rilevante, solo un contatto tra Pobega e Sopy ma è stato giusto andare avanti".Massimi (Var Doveri) 6"Vlahovic allarga la gamba per chiedere il rigore, è stato giusto non fischiarlo. Massi è un arbitro bravo, pero gli do mezzo punto in meno perché ha sbagliato a fischiare una punizione in favore della Juve, che c'era, bloccando però il vantaggio per i bianconeri che stavano ripartendo. E' una dimostrazione di scarsa attenzione".Valeri (Var Maggioni)