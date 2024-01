Chiesa a CM: 'Disastro di Fabbri e Nasca ma c'è chi ha fatto di peggio. Bene Guida con la Juve'

Francesco Guerrieri

Continua anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 19ª giornata di Serie A.



Bologna-Genoa 1-1

Colombo (Var: Abbattista) 6,5

"Buona gara, stesso metro e buona gestione dei gialli"



Inter-Verona 2-1

Fabbri (Var: Nasca) 5

"Sbaglia su Bastoni (giallo e annullamento goal) e Nasca (al Var) latita.

Corretto il goal del Verona"



Sassuolo-Fiorentina 1-0

Abisso (Var: Marini) 4,5

"Un disastro. Quello di Thorsteved è un gol regolare, Herique mai influente. Consigli si muove nettamente prima dell esecuzione di Bonaventura, il rigore era da ripetere. Ok invece annullare la rete di Quarta".



Frosinone-Monza 2-3

Ferrieri Caputi (Var: Maggioni) 6

"Altra buona gara, da migliorare la sintonia col Var"



Lecce-Cagliari 1-1

Massa (Var: Serra) 7

"Ottima gara, difficile e dura ma ottimamente gestita"



Salernitana-Juve 1-2

Guida (Var: Valeri) 7

"Altra ottima prestazione, stesso metro di giudizio, non sbaglia niente".



Empoli-Milan 0-3

La Penna (Var: Irrati) 6,5

"Corretto il rigore per il mani di Maleh, aiutato dal Var ma bene. Sicuro e affidabile"



Torino-Napoli 3-0

Mariani (Var: Chiffi) 5,5

"Unico grosso neo quello di non vedere subito il fallaccio di Mazzocchi. Il Var rimedia ma nella gestione manca il fallo di Lobotka su Lazaro"



Roma -Atalanta 1-1

Aureliano (Var: Di Paolo) 6

"Gara molto difficile e dura, si perde un paio di gialli ma la controlla bene".



Udinese-Lazio 1-2

Sacchi (Var: Mazzoleni) 6,5

"Buonissima gara che non lo fa brillare ma ne esalta l'affidabilità"