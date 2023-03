Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 25a giornata di Serie A.



Napoli-Lazio 0-1

Pairetto (Var: Chiffi) 7

"Per il tipo di gara c'era un altissimo coefficiente di difficoltà. Nonostante tutto ho visto un'ottima prestazione di Pairetto che non ha sbagliato nulla ed è stato sempre presente".



Monza-Empoli 2-1

Feliciani (Var: Abbattista) 6

"Non ci sono state particolari criticità durante la gara".



Atalanta-Udinese 0-0

Ghersini (Var: Mariani) 6,5

"Non era una partita facile, ma ha arbitrato bene. Cinque ammonizioni, tutte corrette".



Fiorentina-Milan 2-1

Di Bello (Var: Di Paolo) 5

"Sarebbe stato ampiamente sufficiente se non avesse commesso quel clamoroso errore fischiando un rigore al Milan per presunto tocco di mano di Cabral in area viola; ma l'attaccante tocca chiaramente il pallone con la testa. Se l'ha fischiato vuol dire che non aveva la visuale libera, ma in quel caso non puoi commettere un errore del genere. Per il resto ha gestito bene la gara, compresa la valutazione dei falli il fallo su Ikoné in area rossonera".



Spezia-Verona 0-0

Doveri (Var: Valeri) 7

"Partita complicata sulla carta, per questo è stato mandato il miglior arbitro che la gestisce con personalità lasciando giocare. Non ha sbagliato nulla".

Massa (Var: Mazzoleni) 7"Ottima prestazione, anche lui non fa errori".Manganiello (Var: Nasca) 6"Buona partita, tenuta bene. Ho qualche dubbio sul tocco di Hjulmand in area giallorossa sulla punizione di Calhanoglu: il centrocampista del Lecce tocca il pallone col gomito sinistro che secondo me allarga un po'; non è un errore clamoroso, ma il rigore poteva starci".Maresca (Var: Aureliano) 7,5"Gran bella partita, non ho visto sbavature e secondo me non ha sbagliato niente. L'ha gestita con grande personalità e attenzione, sempre vicino all'azione ed è corretto il cartellino rosso immediato a Kean".Fourneau (Var: Marini)Rapuano (Var: La Penna)