Prosegue anche nella stagione 2021-2022 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 26a giornata di Serie A.



Juventus-Torino 1-1

Massa (Var: Mazzoleni) 6

"Non è successo nulla di particolare".



Sampdoria-Empoli 2-0

Rapuano (Var: Abisso) 6

"Anche in questa gara tutto bene e arbitraggio sufficiente".



Roma-Verona 2-2

Pairetto (Var: Manganiello) 6

"Giusto lasciare correre sul contatto Ceccherini-Pellegrini in area gialloblù, tutto regolare".



Salernitana-Milan 2-2

Fabbri (Var: Di Paolo) 6

"Regolare il pareggio della Salernitana, Mazzocchi prende il pallone con la gamba sul cross di Leao. Per il resto non c'è nulla da segnalare".



Fiorentina-Atalanta 1-0

Doveri (Var: Banti) 6

"Il gol di Malinovsyi è stato annullato ingiustamente. Hateboer è in fuorigioco, ma la sua posizione è ininfluente perché non richiama l'attenzione di nessun avversario e quindi è un fuorigioco passivo. Banti al Var avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'arbitro per fargli rivedere l'azione, e penso che una volta rivista avrebbe dovuto concedere il gol. Diciamo che Banti anziché aiutare Doveri conferma un suo errore, anche se per l'arbitro era difficile vedere l'episodio".

Orsato (Var: Chiffi) 6"Partita tranquilla, ci sono due contatti tra Aramu e Maksimovic in area rossoblù ma sono entrambi regolari".Fourneau (Var: Valeri) 5,5"Sul gol di Raspadori, Berardi commette fallo su Calhanoglu: l'arbitro vede il pallone che si muove e si fa ingannare dal cambio di direzione, ma l'attaccante del Sassuolo prende prima la gamba del turco e poi la palla. Il fatto che non incida sul risultato non vuol dire non sia un errore. Bello il gol di de Vrij, ma è stato giusto annullarlo per fallo di mano di Dimarco".Massimi (Var: Nasca) 6,5"Un'altra buona gara di quest'arbitro".Sozza (Var: Valeri) 6"Tutto ok, non succede nulla di rilevante".Marinelli (Var: Di Bello) 6,5"Anche qui niente di particolare".