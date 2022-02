Di seguito l'analisi degli episodi da moviola dell'anticipo del sabato sera tra Salernitana e Milan.



SALERNITANA-MILAN, sabato 19 febbraio ore 20:45



Arbitro: FABBRI

Assistenti: BACCINI – ROCCA

IV Ufficiale: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRENNA



51' Giallo per Ederson che stende Calabria in mediana.



35' - Bennacer ammonito, era diffidato, salterà la partita con l'Udinese.



29' - Nel gol del pareggio della Salernitana timide proteste del Milan. L'azione dei granata parte dopo aver riconquistato palla nella loro metà campo. Leao crossa in area di rigore, il pallone sembra colpire la gamba di Mazzocchi e non il braccio, come chiesto dal portoghese. L'arbitro è vicino, vede e lascia correre. Nel contropiede seguente arriva il pareggio di Bonazzoli.