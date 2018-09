Prosegue anche nella stagione 2018-2019 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.- “Prestazione non all’altezza di Mazzoleni e del Var Irrati. Grossi dubbi sul calcio di rigore concesso all’Inter: a mio avviso non era da concedere. Rientra sì nei casi del Var, maL’errore più grave è però la: era da doppia ammonizione ed espulsione senza alcun dubbio. L’intervento di Politano su Chiesa, invece, non è da rigore: il contatto c’è, ma è l’esterno della Fiorentina che cambiando direzione entra nella traiettoria di corsa di Politano. Giusto lasciar proseguire, così come avvenuto nel primo tempo per il contatto tra Mirallas e D’Ambrosio.: “Episodio che fa discutere nell’area del Chievo, al 36’ e sullo 0-0:. L’attaccante del Genoa viene steso in area da Rossettini, per l’arbitro non c’è un contatto da rigore e dello stesso avviso è il Var Pairetto, che non interviene”.: vedi sopra.: vedi sopra.: “Perché il Var non interviene? Errore clamoroso, Piatek viene sgambettato in area. Non si capisce perché non sia stato concesso il rigore al Genoa”.: vedi sopra.della sesta giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):: Orsato 6 (Var Giacomelli).: Rocchi 6,5 (Var Manganiello). “Dimostra grande personalità quando nel recupero concede il rigore alla Sampdoria per fallo di Klavan su Defrel: decisione corretta. In precedenza poteva starci un altro penalty per la Sampdoria, sempre per fallo di Klavan su Defrel”.: Pasqua 5 (Var Pairetto).: Mazzoleni 5 (Var Irrati).: Mariani 6 (Var Guida). “Spintarella di Benatia su Okwonkwo a 10 minuti dalla fine della gara. Mariani lascia proseguire, l’intervento è molto rischioso. Al limite”.: Doveri 6 (Var Calvarese).: Di Bello 6 (Var Banti).: Maresca 5,5 (Var Chiffi). “Ci piacerebbe vederlo con più personalità come dimostrato in passato”.