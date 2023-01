L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degliMassimi 6“Niente di particolare da segnalare’Massa 6“Gestisce bene, nessun caso particolare”Marcenaro 5,5“Stiamo parlando di uno degli arbitri più impiegati in questo periodo. Fa bene ma ho qualche dubbio sul contatto su Miranchuk: non lo tocca con i piedi ma il colpo sul busto c’è. Credo che il Torino meritasse un rigore”.Mariani 7“Ha fatto una gran bella partita e non era semplice anzi, è stata una gara tesa e lui è stato bravo. Ho un dubbio sulla possibile espulsione di Acerbi. Tecnicamente non sbaglia, c’è Bastoni lì quindi è giusto non espellerlo ma ho anche la sensazione che il difensore dell’Inter non avrebbe preso Okereke lanciato verso la porta. Mi resta questo dubbio. Bene invece sul non rosso a Calhanoglu. È lì che dimostra il suo metro e tutta la sua intelligenza. Sarebbe stata un’espulsione inutile quella data dal fatto che ha sbattuto a terra il pallone dopo essere stato ammonito. Era un rosso sprecato che non avrebbe fatto altro che incasinare ulteriormente la partita”.Doveri 6,5“Niente di particolare, tiene sempre bene e in pugno la gara”Giua 5“Non è stato di certo brillante, non ha dato una sensazione di sicurezza. Anzitutto manca un giallo a Rogerio, lui l’ha dato a Rebic, sbagliando. Giusto invece annullare il gol del croato, almeno secondo il regolamento. Io però non sono d’accordo con la regola: per me Obiang la gioca, salta guardando il pallone e lo gioca, non è casuale. Non ha sbagliato, ma credo non si trattasse di una deviazione involontaria ma di una giocata che sana la posizione. Segue il regolamento ma la mia sensazione è che sia da rivedere la regola”.Aureliano 6,5“Il gol di Milik è correttissimo annullarlo. Certo quando si è 7 cm in fuorigioco o comunque quando sono posizioni impossibili da percepire anche per l’occhio umano ci dovrebbe essere un minimo margine di tolleranza. È la mia opinione ma lui non sbaglia e fa bene ad annullare per fuorigioco di Bremer. Gestisce bene i cartellini, bravo”.Colombo 6“Non male la sua partita. Il primo gol di Casale è valido e dal punto di vista disciplinare fa piuttosto bene. Ha fatto discutere la simulazione di Saponara: il tocco c’è ma non è rigore perché lui stramazza al suolo. Fa bene a non dare rigore. Per il resto controlla bene la gara”.Orsato 6,5“Ha qualche sbavatura (un’ammonizione mancata per Kim) ma fa bene come al solito. La sua stessa presenza è una garanzia. Anche quando sbaglia, i giocatori accettano gli errori, a testimoniare la personalità e l’esperienza di questo arbitro”.Pairetto 6“Gara non difficile, la porta a casa”