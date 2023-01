Di seguito la moviola per analizzare gli episodi arbitrali discussi del posticipo della 20esima giornata di Serie A, in scena allo Stadio Maradona tra il Napoli e la Roma:





NAPOLI – ROMA h. 20.45

ORSATO

TEGONI – BACCINI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI



33' - Ammonito Dybala per un pestone su Lobotka.