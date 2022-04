di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Doveri (Var: Mariani) 6"Non è successo nulla di particolare. Vorrei sottolineare il valore della designazione: la gara era difficile per il posizionamento delle squadre in classifica, l'arbitro ha lasciato correre come al solito dirigendo bene la gara. La scelta di mandare Doveri è importante a tutela della lotta salvezza".Rapuano (Var: Orsato) 6"E' stata un po' lunga la revisione dell'episodio sul gol di Milinkovic, ma alla fine è stata presa la decisione giusta perché il gol era regolare".Piccinini (Var: Banti) 6,5"Una partita difficile ma gestita bene. Corretto assegnare il rigore al Toro e anche farlo ripetere. Ok anche il rosso a Fazio".Massimi (Var: Maresca) 5"E' un arbitro che mi piace, anche se non sono d'accordo sul primo giallo a Luperto: a me sembrava addirittura fallo di Cabral. Ha arbitrato bene, ma l'errore di quel cartellino se lo porta dietro. Giusto annullare il gol all'Empoli, Pinamonti prende Terracciano".Di Bello (Var: Aureliano) 6,5"Sta attraversando un bel periodo, ne viene fuori bene in qualsiasi gara. Anche questa è una partita difficile ma gestita bene, è arrivato un grande aiuto da Aureliano che ha corretto la svista sul rigore per il Napoli. Giusto non concedere il rigore a Muriel nel contatto con Anguissa".Abisso (Var: Valeri) 6"Ha arbitrato bene, giusto il rosso a Grassi".Manganiello (Var: Nasca) 6,5"Un'altra gara difficile, ma Manganiello è più che affidabile. Sono d'accordo sul non dare il rigore ai giallorossi per il fallo di mano di Colley: il tocco di mano c'è, ma la posizione del braccio è congrua alla dinamica dell'azione".Irrati (Var: Mazzoleni) 6,5"Partita dal coefficiente altissimo, la più difficile in assoluto. Ha sbagliato qualcosina, ma per me non ne esce male. L'unico passaggio a vuoto che gli contesto è il fallo che aveva fischiato a Calhanoglu, salvo poi rettificare la decisione dopo la segnalazione del Var: de Ligt entra in area dopo il fischio dell'arbitro, e partecipa attivamente all'azione successiva nell'impedire che il turco calci a rete. L'intervento di Morata da regolamento è fallo, schiaccia il piede di Dumfries e il contrasto avviene dentro l'area. Corrette le ammonizioni, giusto non espellere Lautaro e Rabiot e non concedere i rigori a Vlahovic e de Ligt. Il contatto Bastoni-Zakaria? Rivedendo le immagini si poteva fischiare il rigore.Verona-Genoa lunedì 4 ore 18.30Fourneau (Var: Chiffi)Milan-Bologna lunedì 4 ore 20.45Marinelli (Var: Di Paolo)