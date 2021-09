Prosegue anche nella stagione 2021-2022 l’appuntamento della nostra rubricacon. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 3a giornata di Serie A:, assistenti Paganessi e Muto, Marchetti quarto uomo, Ghersini e Bresmes al Var."Giusto il rigore per i padroni di casa"., assistenti Passeri e Costanzo, Ayroldi quarto uomo, Mariani e Meli al Var."Irrati arbitra bene, nessun episodio da contestare"., assistenti Di Iorio e Scarpa, Marcenaro quarto uomo, Di Paolo e Bindoni al Var."Marini le prende tutte, grazie anche a una grande collaborazione con i suoi assistenti. C'erano tutti e tre i rigori assegnati"., assistenti Peretti e Pagliardini, Baroni quarto uomo, Nasca e Gallatini al Var."Orsato arbitra bene, la punizione del gol di Dimarco c'era. Pensare che non ci fosse perché poi ha segnato è come fare un processo alle intenzioni. E c'era anche un fallo di Colley su Lauraro sulla ripartenza"., assistenti Ranghetti e Perrotti, Miele quarto uomo, Di Paolo e Camplone al Var."Corretto il rigore per il fallo di Sabelli su Keita, buona collaborazione con gli assistenti"., assistenti Rossi e Palermo, Minelli quarto uomo, Valeri e Colarossi al Var."L'arbitro concede un rigore, ma il Var giustamente glielo fa togliere"., assistenti Cecconi e Mokhtar, Meraviglia quarto uomo, Banti e Valeriani al Var."Per Gyomber ci poteva stare il secondo giallo, con la conseguente espulsione"., assistenti Liberti e Galetto, Zufferli quarto uomo, Mazzoleni e Alassio al Var."Sul rigore, che c'era, tiene conto dei suggerimenti di Mazzoleni. L'intervento di Bakayoko su Acerbi, sanzionato con l'ammonizione, era da rosso. L'espulsione di Sarri? E' stato provocato e aveva ragione ad arrabbiarsi, un ragazzo non si può rivolgere in quel modo a un uomo che ha più di 60 anni"., assistenti Tolfo e Vono, Volpi quarto uomo, Abisso e Mondin al Var."Sozza mi è piaciuto, è giovane che si sta facendo notare per la sua bravura. Ottima anche la collaborazione con gli assistenti, bravo Tolfo che vede il fuorigioco millimetrico di Scamacca e fa annullare il gol, decisione poi confermata dal Var"., assistenti Baccini e Bercigli, Cosso quarto uomo, Nasca e Preti al Var.