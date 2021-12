Prosegue anche nella stagione 2021-2022di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Giua (Var: Orsato) 6"Una sufficienza d'incoraggiamento, ma si è perso un paio d'ammonizioni tra le quali una a Di Tacchio: con il giallo ricevuto successivamente, sarebbe stato espulso".Di Bello (Var: Massa) 6"Una partita difficile sulla carta ma finita al 39' del primo tempo e più semplice del previsto per come si è messa. Anche lui si perde qualche giallo".Mariani (Var: Banti) 6,5"Lo giustifico nella scelta di fischiare il rigore in favore dell'Atalanta per il fallo di mano di Mario Rui sul tiro di Ilicic. Sembrava la prendesse nettamente con la mano, poi è arrivato il Var come fonte di salvezza. Ha portato avanti molto bene una gara estremamente difficile".Irrati (Var: Di Paolo) 6"Non ci sono state situazioni particolarmente complesse".Maresca (Var: Banti) 6"Bene dal punto di vista dei cartellini, nulla di particolare da segnalare".Prontera (Var: Orsato) 6,5"Ok anche lui, un altro ben prospetto che sta crescendo bene".Fabbri (Var: Guida) 6"Nulla da segnalare, una partita già finita nel primo tempo".Chiffi (Var: Valeri) 5,5"Non mi è piaciuta la gestione dei cartellini, soprattutto considerando la sua esperienza. Il giallo a Morata non l'ho capito, forse gli avrà detto qualcosa. Manca un'ammonizione a Locatelli nei primi minuti e una a Biraschi".Paterna (Var: Di Paolo) 6"Una sufficienza d'incoraggiamento in una gara dove non è successo nulla da segnalare".Massimi (Var: Mazzoleni) 6"Benino anche lui, non è successo nulla di clamoroso".