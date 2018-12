Prosegue anche nella stagione 2018-2019 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: “All’11’ del primo tempo l’episodio che cambia il match: Pasqua punisce col rosso diretto un duro intervento di Criscito su Schiattarella. Intervento sì pericoloso, ma non violento”.: “Luis Alberto calcia una punizione nel finale, Andersen devia in barriera e interviene il Var Pairetto”.: “Massa riguarda l’episodio e giustamente assegna calcio di rigore alla Lazio: Andersen allarga il gomito per cercare il pallone, decisione in linea con le ultime indicazioni sui falli di mano”.: “Perché il Var non interviene? Il rosso diretto è davvero eccessivo, era un intervento da giallo a dir tanto. Errore grave di Pasqua”.della quindicesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):: Mazzoleni 6,5 (Var Giacomelli). “Faragò colpisce Olsen al volto, i calciatori del Cagliari circondano l’arbitro e protestano: espulsi prima Srna e poi Ceppitelli. Dimostrazione di personalità di Mazzoleni”.: Valeri 6,5 (Var Mariani).: Pasqua 5 (Var Aureliano).: Irrati 7 (Var Guida). “Partita difficile arbitrata molto bene da Irrati: direzione impeccabile”.: Massa 6 (Var Pairetto).: Orsato 7 (Var Abisso). “Conferma di attraversare un momento positivo dopo la direzione di Fiorentina-Juventus. Corretti tutti i gialli. Nel recupero del primo tempo, il Var Abisso lo richiama per un presunto tocco col braccio di Nkoulou su tiro di Higuain: Orsato riguarda l’episodio e giustamente non concede il rigore perché la palla sfiora ill fianco. Manca un calcio d’angolo al Milan, ma il Var non può cambiare la decisione dell’arbitro sui corner”.: Manganiello 6 (Var Nasca).: La Penna 6 (Var Banti).: Chiffi 6 (Var Di Bello). “Giusta l’espulsione a Djuricic per proteste in seguito all’ammonizione per un fallo evidente su Simeone. Corretto anche il rosso a Milenkovic per proteste (era già stato ammonito nel primo tempo).: Calvarese 6 (Var Maresca).