Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Chiffi 6 (Var Guida). "Corretto il rigore concesso da Chiffi al 21’ per l’intervento di Schouten su Ilicic: il centrocampista rossoblù va diretto sull’uomo in modo ingenuo​".: Maresca 6,5 (Var Pasqua).: La Penna 5 (Var Mazzoleni). "ed è un errore grave: doveva essere espulso per il fallo su Bentancur., perché la spinta di Castrovilli è lieve e non da penalty.: c'è la spinta col braccio di Dragowski a impedire all'esterno della Juve di intervenire sul pallone in area di rigore".: Di Bello 6,5 (Var Irrati). ". Uno concesso direttamente da Di Bello e dopo l'intervento del Var Sacchi. Al 15’ del primo tempo, sul tiro di Rebic, Patric in scivolata tocca il pallone con il mento, ma poi travolge il croato. Di Bello è in posizione perfetta per giudicare e concede il rigore. Giusto anche il rigore per la Lazio al 26’: su calcio d’angolo, Kalulu cerca di chiudere su Correa, ma pesta il tallone dell’argentino: danno procurato e rigore giusto dopo l'intervento del Var".: Valeri 6 (Var Mariani).: Pairetto 6 (Var Manganiello). "Giusto concedere il rigore al Cagliari per un fallo su Joao Pedro di Villar, che non vede arrivare il brasiliano ma entra in netto ritardo".: Ayroldi 5,5 (Var Banti). "Espulsione eccessiva di Keita, sarebbe bastato un cartellino giallo per l'intervento in scivolata su Traoré".: Massa 6,5 (Var Di Paolo). "Gara diretta molto dall'arbitro, match dall'alto coefficiente di difficoltà".: Volpi 6,5 (Var Orsato).: Giacomelli 6 (Var Calvarese).​ "Corretti i cartellini ed è giusto non concedere rigore all'Inter per la lieve trattenuta di Magnani su Lukaku nel secondo tempo".