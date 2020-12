Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Marinelli 6 (Var Nasca). "dopo l'intervento del Var: era davvero un chiaro ed evidente errore da giustificare l'intervento della tecnologia? Decisione sbagliata, l'intervento ai danni di Demme sarebbe stato da ammonizione".: Doveri 6 (Var Banti). "Giusto l'intervento del Var Banti per annullare il gol di Bonaventura: a inizio azione trattiene Lerager per la maglia. La decisione è corretta".: Valeri 6 (Var Irrati). ": si trattengono a vicenda, l'arbitro fa bene a non intervenire".: Orsato 6,5 (Var Mazzoleni). ". Espulso per proteste dalla panchina e dopo un gol segnato dalla sua squadra...: Bonucci va sulla traiettoria del pallone impedendo a Lyanco di intervenire per deviare la sfera".: Sacchi 6 (Var Fabbri).: Maresca 4 (Var Guida). "Disastroso. Sbaglia tutto e come lui anche il Var Guida, anche lui da 4 in pagella.per doppia ammonizione: il primo giallo per l'intervento con la gamba alta su Berardi, il secondo per un fallo tattico ai danni di Lopez a bloccare una ripartenza. Al 78' entrata killer di Obiang sulla caviglia destra di Pellegrini (costretto poi a lasciare il campo): per l'arbitro è solo da giallo, il Var non interviene inspiegabilmente. L'intervento era da rosso diretto. Si tratta di un gravissimo errore da parte dell'arbitro e del Var (collaborazione nulla).".: Calvarese 5,5 (Var Di Paolo). ". Già ammonito, entra in netto ritardo su Calabria: è un errore grave dell’arbitro e del Var. Giusto il rigore assegnato al Milan: Jankto si fa anticipare dal colpo di testa di Hernandez, la palla sbatte poi sul braccio largo del ceco della Samp e il fischio è inevitabile. Al 55’ tocco di mano di Gabbia sulla girata di Tonelli: prima il pallone colpisce il petto del giocatore, giusto non intervenire. Al 63’ giusto il giallo e non il rosso a Candreva che prende per l’orecchio Tonali: non è condotta violenta.. Calvarese valuta l’episodio da vicino e non interviene”.​: Chiffi 6 (Var Massa).: Manganiello 5,5 (Var Pasqua). "​All’8’ del primo tempo Di Carmine segna dopo una conclusione di Faraoni terminata sul palo alla destra di Cragno, ma si trovava in posizione di fuorigioco al momento del tiro del compagno. L’assistente Cipressa non alza la bandierina, ma interviene alla Var Pasqua ad annullare la rete".