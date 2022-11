Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 13a giornata di Serie A.



Udinese-Lecce 1-1

Fourneau (Massa) 6,5

"Non ci sono stati episodi particolari".



Empoli-Sassuolo 1-0

Feliciani (Var: Pairetto) 6

"Debutto abbastanza positivo, anche se non mi ha impressionato. Diciamo che non ha avuto occasioni per brillare, aspettiamo di rivederlo".



Salernitana-Cremonese 2-2

Marchetti (Var: Valeri) 5,5

"Non ci sono situazioni particolari da evidenziare, ma penso che avesse dovuto fare meglio. Giusto far ripetere il rigore perché Castagnetti entra prima in area, ma in generale è mancato un po' dal punto di vista disciplinare".



Atalanta-Napoli 1-2

Mariani (Var: Irrati) 6

"Non l'ho visto andare in confusione. Forse quando alla fine è andato via senza dare spiegazioni era un po' seccato, dà fastidio quando allenatori e dirigenti inseguono l'arbitro. Tra l'altro il recupero era giusto. E' chiaro che qualche sbavatura ce l'ha avuta, ma per il livello della gara non ha arbitrato male".



Milan-Spezia 2-1

Fabbri (Var: Banti) 5

"Un disastro che non sono riuscito a capire, sia dal punto di vista disciplinare che nel rapporto col Var. E' inaccettabile aspettare 4/5 minuti per concedere il gol a Theo Hernandez; è un processo che va velocizzato. Per il resto, corretta l'espulsione di Giroud e l'annullamento del gol di Tonali".

Giua (Var: Nasca) 5"Anche qui un altro mezzo disastro. Non vede un fallo di Djidji su Ferguson fuori area, si perde il rigore per il fallo di Lucumì su Miranchuk e meno male per lui che c'è Nasca al Var che glielo segnala. Il gol di Posch del Bologna è viziato da un evidente fallo di Orsolini su Ricci, in questo caso sarebbe dovuto intervenire il Var".Cosso (Var: Abbattista) 5"E' la sua peggior partita in Serie A. L'espulsione a Magnani non mi convince: Mota era lontano dal pallone e mi sembrava ci fossero margini di recupero per il difensore, quindi non era chiara occasione da gol. Era da giallo. E' un giovane arbitro e forse si è fatto influenzare dal Var, aspettiamo di rivederlo".Marinelli (Var: Marini) 6"E' una partita complessa ma la porta a casa bene; è un arbitro affidabile. Corretto anche l'intervento del Var che richiama l'arbitro facendo togliere il rigore ai viola sul contatto Audero-Jovic".Orsato (Var: Mazzoleni) 7"Fa giocare e non sbaglia molto. Ha grande personalità, e non fischia alcuni presunti falli più apparenti che reali. Giusto il giallo a Radu, che perde tempo in panchina ma l'espulsione mi sarebbe sembrata una decisione esagerata. Corretto anche non dare il rigore alla Roma per il contatto Zaniolo-Provedel".Doveri (Var: Di Paolo) 6,5"Premessa: ai termini del regolamento, il gol di Danilo viene giustamente annullato perché non si può segnare dopo un tocco di mano. C'è da discutere invece sulla regola e sull'episodio singolo: il brasiliano colpisce il pallone con la mano perché De Vrij gli tiene il braccio bloccato. E' il regolamento che è completamente sbagliato. Tra l'altro ci sarebbe anche il fallo del difensore dell'Inter sull'avversario. Comunque ha arbitrato bene una partita dal coefficiente altissimo".