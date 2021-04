Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Orsato 7 (Var Fabbri). “Grande partita di Orsato. Al 5’ Cuadrado tampona di spalla Muriel già in caduta: non è abbastanza per concedere un calcio di rigore”.: Piccinini 6 (Var Manganiello). “Corrette tutte le decisioni prese dall’arbitro. Al 10’ del primo tempoin un maldestro tentativo di recupero. Il difensore neanche protesta, rigore netto per il Bologna”.: Valeri 6 (Var La Penna). “Giuste le ammonizioni, partita tosta da gestire. Condivisibile la scelta sul rigore assegnato e poi tolto. Negli episodi importanti non sbaglia”.: Massimi 6,5 (Var Nasca). “Gara arbitrata veramente bene, si è preso le sue responsabilità.. Potenzialmente è molto pericoloso, espulsione sacrosanta. Arbitro in crescita costante”.: Ghersini 6 (Var Banti). “. Al 10’ l’assistente segnala un fuorigioco di Immobile nell’azione che porta all’autogol di Depaoli, ma su lancio di Correa la posizione dell’attaccante della Lazio è regolare: gol valido. Al 36’ rigore per la Lazio: Correa cerca di scavalcare Montipò in uscita bassa con un pallonetto, il portiere colpisce la sfera ma nello slancio travolge l’argentino. Rigore corretto, il Var conferma. È proprio Banti al Var a richiamare al 55’ Ghersini per andare a rivedere il contatto falloso tra Gaich e Milinkovic nell’area del Benevento: l’intervento dell’attaccante argentino è scomposto, Ghersini concede giustamente il penalty. Ed è sempre il Var al 66’ a indurre all’annullamento del gol di Lapadula: sul cross dalla sinistra c’è un fallo di Caldirola su Immobile che vanifica la rete del giallorosso. Tanti episodi, tutti valutati correttamente da arbitro e Var”.: Calvarese 6 (Var Chiffi). “Nessun tipo di problema, ordinaria amministrazione”.: Doveri 7 (Var Mazzoleni). “Partita dall’altissimo coefficiente di difficoltà, diretta molto bene dall’arbitro Doveri. All’81’ l’episodio principale del match: nell’area dell’Inter, Zielinski va a terra dopo un contatto con de Vrij. Inizialmente Doveri indica il dischetto, subito dopo vede l’indicazione del fuorigioco del secondo assistente e chiama l’offside togliendo il rigore. Il Var Mazzoleni verifica che la posizione è regolare e lo manda al monitor per rivedere l’episodio. Doveri - che al momento in cui aveva valutato il contatto era stato urtato involontariamente da Fabian Ruiz - rivede l’episodio. Andando a rivederlo, prende la decisione corretta. Riprende il gioco con una rimessa da parte sua perché il pallone era in gioco”.: Dionisi 7 (Var Di Bello). “Un’altra partita arbitrata molto bene,: Tameze da dietro travolge Keita. Thorsby di nuovo anticipa di testa e si prende un gol regolare, mentre settimana scorsa gli era stata annullata una rete molto simile contro il Napoli”.: Aureliano 6,5 (Var Pairetto). “Gara diretta in modo più che positivo da Aureliano.: nel primo Dragowski sfiora il pallone (cambia rotazione), ma poi colpisce in pieno Berardi sul piede destro. Giusto assegnare il penalty, come nel caso del secondo rigore: Pezzella entra in ritardo su Raspadori che lo anticipa sul pallone con la punta del piede”.: Massa 5 (Var Guida). “. La seconda ammonizione ci poteva stare per il fallo ai danni di Zaza al limite dell’area mentre la prima no: è il giocatore della Roma a subire il fallo al 74’. Troppo severa la decisione presa dall’arbitro Massa in questo caso”.