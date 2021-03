Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Marini 6 (Var Nasca). “Ordinaria amministrazione”.: Giacomelli 6 (Var Maresca). “Giusto non concedere il rigore al Benevento per il tocco di braccio in area di Caceres: in precedenza il giocatore tocca il pallone con la gamba”.: Irrati 6 (Var Banti). “Direzione di gara con qualche sbavatura di Irrati, ma nessuna influisce sui gol o sull’esito finale della partita”.: Calvarese 5,5 (Var Chiffi). “Al 13’ l’episodio più discusso del match. Cragno va giù dopo un contatto con Cristiano Ronaldo, che lo colpisce in pieno volto (provocandogli una ferita) con la gamba decisamente alta. Per Calvarese è solo giallo, il Var Chiffi conferma la decisione dell’arbitro e non interviene. Sicuramente l’intervento del portoghese non è volontario, ma la pericolosità (elevata) e la vigoria sproporzionata sembrano evidenti: Ronaldo era punibile con il rosso. Poi il portoghese resta in campo e segna altri 2 gol (quando è accaduto l’episodio la Juve era in vantaggio per 1-0). Giusto concedere il rigore ai bianconeri per l’intervento in ritardo di Cragno proprio su CR7, mentre non ci sono i due penalty chiesti dal Cagliari: Cuadrado sfiora col braccio dopo aver toccato di testa, Joao Pedro cade in area ma non c’è il contatto con Rabiot che ritrae il piede appena in tempo”.: Camplone 6,5 (Var Massa). “Corretto e salvato dal Var sul gol dell’1-0 del Genoa: il mani di Pandev visto in diretta dal direttore di gara all’esordio non c’è. Giusto concedere il rigore all’Udinese: Criscito commette fallo ai danni di Pereyra, inevitabile il fischio”.: Rapuano 6,5 (Var Di Paolo). “Giusto non concedere il rigore al Crotone nel primo tempo per il contatto Radu-Ounas: è proprio l’attaccante a inciampare sulle gambe dell’avversario. Netto invece quello concesso per il fallo di Fares su Messias e realizzato poi da Simy”.: Pasqua 5,5 (Var Mazzoleni). “Caos nel finale del match di San Siro, l’arbitro è andato in confusione. All’87’ non sono convinto del rigore per il Milan: sembra che Bakayoko col piede tocchi lievemente Theo Hernandez sul polpaccio in area, per l’arbitro in diretta non è rigore. Il Var richiama il direttore di gara, ma la decisione di Pasqua non cambia dopo aver rivisto l’episodio: niente penalty per i rossoneri, i replay non chiariscono l’entità del contatto. Perché Mazzoleni al Var è intervenuto? Pasqua era vicino all’azione, non c’era un chiaro ed evidente errore. Rischiano grosso prima Di Lorenzo e poi Theo Hernandez: il primo per un intervento proprio ai danni di Theo, il rossonero per un fallo durissimo su Osimhen. Due entratacce punibili con un cartellino rosso. Inevitabile nel finale l’espulsione di Rebic per proteste nei confronti di Pasqua”.: Piccinini 5,5 (Var Di Bello). “Al 4’ Pellegrini protesta per un intervento di Hernani nell’area del Parma ai suoi danni mentre era in procinto di calciare col mancino: Piccinini lascia correre, le immagini non fanno chiarezza sull’episodio e probabilmente per questo motivo il Var Di Bello non interviene. Troppo lieve il contatto per assegnare rigore. C’è il penalty per il Parma al 54’ quando Ibanez tocca Pellè sul piede nel tentativo di intervenire sul pallone. Manca il giallo al difensore della Roma però vista la chiara occasione da gol”.: Prontera 6,5 (Var Doveri). “Gara intensa, ma corretta. Giusti i provvedimenti disciplinari presi nel corso del match. Da segnalare l’espulsione di Juric per proteste”.: Valeri 6 (Var Fabbri). “C’è il rigore concesso all’Inter per il gol del vantaggio. Izzo colpisce in pieno Lautaro Martinez nell’area granata. Regolare la rete dell’1-1 di Sanabria al termine di un’azione rocambolesca: tutti i contatti precedenti in area sono regolari”.