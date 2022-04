di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.

Torino-Spezia 2-1

Ghersini (Var: Nasca) 6,5

"Corretti i rigori fischiati per l'intervento di Erlic su Sanabria e di Djidji su Manaj. Giusto anche annullare il gol al Toro per fuorigioco di Sanabria".



Venezia-Atalanta 1-3

Fourneau (Var: Di Paolo) 6,5

"Buona gara, gol regolari. Giusto annullare la rete di Henry per fuorigioco".



Inter-Roma 3-1

Sozza (Var: Irrati) 6,5

"Nessuna irregolarità sul gol di Lautaro, non c'è il rigore che chiede Dimarco".



Verona-Sampdoria 1-1

Ayroldi (Var: Aureliano) 6

"Corretto assegnare il rigore alla Samp per il fallo di Gunter su Caputo, per il resto non ci sono stati episodi rilevanti".



Salernitana-Fiorentina 2-1

Massa (Var: Mazzoleni) 6,5

"Arbitra bene e tiene in pugno la gara con personalità. Solo due ammonizioni, ottima prestazione per una gara del genere. Giusto non fischiare il rigore a Mazzocchi per un contatto con Gonzalez in area viola".

Santoro (Var: Abbattista) 6"Un paio di sbavature, ma prende la decisione giusta quando annulla il gol a Orsolini per fuorigioco. Lascia correre per l'intervento di Bonifazi su Success e ha ragione. L'unica macchia della gara è l'aver graziato Becao al quale gli ha risparmiato il giallo un paio di volte".Marinelli (Var: Banti) 6,5"Partita ben gestita, non ho visto particolari criticità".Valeri (Var: Abisso) 6,5"L'unico dubbio poteva essere il presunto fallo di mano di Ostigaard, ma secondo me prende la decisione giusta lasciando proseguire. La sua è stata una designazione azzeccata in una gara così delicata".Guida (Var: Osato) 6"Manca un giallo a Kessie per un intervento su Milinkovic Savic, e all'8' del primo tempo Strakosha prende il pallone con le mani fuori area: ci stava il giallo. Non mi ha convinto il tocco di avambraccio di Luis Alberto, ma è vicinissimo al corpo, la posizione è congrua e il giocatore non fa nulla per cercare il pallone. Non c'è nessuno dei due rigori chiesti da Zaccagni".Maresca (Var: Aureliano) 6,5"Arbitra bene e non succede nulla di particolare. Non c'è fallo di Morata su Kyriakopoulos in occasione del gol di Dybala, sono contrasti che non si fischiano più".