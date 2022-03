di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Marinelli (Var: Chiffi) 6"Non è successo nulla di rilevante, gli do una sufficienza di stima perché non è una di quelle gare nelle quali un arbitro può esprimersi".Irrati (Var: Abisso) 6,5"Bene anche lui, niente di particolare da segnalare".Massa (Var: Di Bello) 7,5"Grande prestazione in una gara molto difficile tecnicamente. Quando si decide di lasciare giocare si rischia sempre, ma Massa prende le decisioni giuste e sono corretti anche i due rossi a de Roon e Mkhitaryan".Maresca (Var: Di Paolo) 5,5"E' servito l'intervento del Var per fischiare un rigore che avrebbe dovuto vedere da solo. Sul contatto Immobile-Grassi in area rossoblù poteva anche esserci il fallo, ma non era netto: sarebbe stato uno di quei famosi 'rigorini' che non andrebbero fischiati. Sicuramente non era fallo di Immobile".Aureliano (Var: Mariani) 5,5"Prestazione neutra, né brillante e né negativa. Non mi ha convinto la trattenuta di Benassi a Portanova e non sono d'accordo sul giallo a Luperto; manca però un'ammonizione a Stojanovic e Stulac.Massimi (Var: Ghersini) 4"C'era un rigore clamoroso non dato al Torino. 27' del primo tempo, il gioco riprende da Skorupski: il portiere calcia il pallone che è quindi da considerarsi in gioco, ma Medel lo prende con le mani e lo riposizione in campo. Massimi l'ho elogiato più di una volta, ma questa volta ha sbagliato".Manganiello (Var: Nasca) 6"Buon arbitraggio: netto il rigore i gialloblù per fallo di Milenkovic a Lasagna, e giusto non fischiare il contatto Gonzalez-Faraoni".Pairetto (Var: Doveri) 4"Dei quattro rigori concessi, su due viene richiamato dal Var. Grandi dubbi sul rigore fischiato ai neroverdi per il contatto tra Romero e Berardi, e poi secondo me c'era un altro penalty in favore del Venezia per fallo di Muldur su Henry. Pairetto ha fatto un disastro, per un arbitro promosso a livello internazionale questa è una gara da arbitrare a mani basse; ma lui non ne prende una".Fourneau (Var: Mazzoleni) 6,5"Partita abbastanza facile, ma gestita bene anche dal punto di vista dei cartellini. Giusta l'ammonizione a Thiago Motta, che si è meritato il giallo per aver perso tempo interrompendo una ripartenza della Juve".Orsato (Var: Valeri) 7"Partita complicata e gestita molto bene, sia a livello disciplinare che dal punto di vista della personalità, facendo accettare le sue decisioni e il metro di giudizio. Orsato li ha lasciati giocare senza fischiare alcuni contatti valutati non intensi. E io sono in linea con la sua gestione. Ok il gol di Giroud e il giallo a Koulibaly per l'intervento sul francese".