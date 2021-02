Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Fourneau 6 (Var Valeri). "Al 41’ Palomino afferra Belotti e non lo molla fin dentro l’area dove lo tira atterra: il rigore è netto.​ Bel gesto del capitano granata che evita un giallo a Romero con grande sportività".: Aureliano 6 (Var Di Paolo). "Giusto al 22’ annullare per fuorigioco il gol di Torregrossa: sul tocco di Jankto l’attaccante della Samp è in posizione irregolare come evidenziato dall'assistente e confermato dal Var".: La Penna 6,5 (Var Mazzoleni). "Timide proteste della Fiorentina sul gol dello 0-2 dell'Inter per un presunto contatto Hakimi-Igor, ma il difensore sembra scivolare da solo e il leggero contatto tra le braccia è reciproco. Giusto non fischiare, il Var conferma. Corretti i provvedimenti disciplinari presi".: Manganiello 6,5 (Var Di Bello). "Bene Manganiello dal punto di vista disciplinare e anche nella valutazione del contatto Scamacca-Mario Rui nel finale di gara: l'attaccante cerca di proteggere palla e allarga il braccio sinistro, il difensore cerca il contatto e accentua la caduta. Giusto non intervenire".: Orsato 6,5 (Var Chiffi). "Un solo vero episodio da moviola nel match. Al 15’ Rabiot, nell’area difesa della Juve, porta via il pallone a Villar che resta a terra. Timide proteste dei giallorossi, le immagini non chiariscono se ci sia il contatto. Giusto lasciare proseguire in questo caso, non ci sono gli estremi per un fischio dell'arbitro".​: Irrati 6 (Var Banti). "Ordinaria amministrazione in una partita tranquilla per un arbitro della sua esperienza".: Pairetto 6 (Var Massa). "Al 6’, gol annullato a Calabria dopo uno splendido assist di Leao: c’è infatti il precedente fuorigioco di Ibrahimovic che serve il portoghese​. Sul contatto Ibrahimovic-Luperto a palla lontana fa bene Pairetto a non intervenire: nessuna condotta violenta, entrambi cercano reciprocamente l'avversario".: Guida 6,5 (Var Giacomelli). "Match sempre in pugno, convincente anche nei provvedimenti disciplinari (due gialli nel Parma, uno nel Bologna).: Sacchi 6 (Var Nasca). "Nessun episodio da moviola, l'arbitro dirige bene la partita. In controllo".: Santoro 6 (Var Fabbri). ​"Positivo il debutto in Serie A per Santoro, arbitro di Messina che dirige bene la partita. Convincono anche i provvedimenti disciplinari presi".