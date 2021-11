Prosegue anche nella stagione 2021-2022di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Pairetto (Var: Nasca) 6"Corretto il rigore per il Genoa, in generale non ci sono state problematiche particolari".Orsato (Var: Nasca) 6"Molti l'hanno penalizzato, ma era una gara complicata per il coefficiente tecnico e la velocità di gioco: secondo me non l'ha gestita male, non ci sono stati casi particolari e lui ha lasciato correre".Sozza (Var: Di Paolo) 7"Come ripeto spesso, questo arbitro è un gran bel prospetto. Era una gara ad alto rischio soprattutto per la rivalità storica, ma ha preso le decisioni corrette con il rosso a Milenkovic e il gol annullato a Morata. Giusto anche non assegnare il rigore alla Fiorentina per un presunto fallo di mano di Danilo".Piccinini (Var: Chiffi) 6"Solo due ammoniti, si è portato bene la partita a casa".Aureliano (Var: Fabbri) 5"Ha sbagliato completamente il rigore per il Venezia. Non può mai essere penalty: Caldara allunga la gamba quando Cristante è già in volo e a quel punto non può toglierla. Il fuorigioco di Pellegrini? Il rigore su Abraham sarebbe stato solare, l'intervento del Var per toglierlo per la posizione irregolare del centrocampista è tecnicamente giusto, anche se è uno dei casi che a me non piacciono. Aveva mezza scarpa in fuorigioco, un errore non visibile a occhio nudo... Ma non contesto queste decisioni".Manganiello (Var: Giacomelli) 6,5"In questo caso il Var interviene in maniera corretta in occasione del gol di Arnautovic, dopo che il guardalinee aveva sbandierato il fuorigioco".Dionisi (Var: Guida) 6"Il gol di Beto è regolare grazie al Var, buona collaborazione tra le parti anche se Dionisi se l'era un po' perso. Giusto il doppio giallo a Makengo".Rapuano (Var: Massa) 6Nulla da segnalare".Ayroldi (Var: Abisso) 6"Ha tenuto la gara in pugno, non gli è sfuggita. Molto bene sulle due espulsioni finali del Verona e anche sul primo giallo a Kalinic: non mi è sembrato così severo come ho letto. Gli episodi fallosi vanno puniti".Doveri (Var: Irrati) 7"Ha arbitrato con grandissima personalità una gara che aveva un coefficiente di difficoltà di cinque stelle. Giusto il primo rigore fischiato all'Inter: Calhanoglu prende posizione con la gamba destra, Kessie lo abbatte con la sinistra. Doveri era a tre metri: vede il fallo, lo fischia e se ne assume la responsabilità. Non serve aspettare il Var, che deve intervenire solo in presenza di un evidente errore. Inutile discutere del secondo rigore: più chiaro di così... Vorrei sottolineare il fatto che Doveri ha concesso due rigori nei primi 30' senza proteste plateali, segno della grande personalità dell'arbitro".