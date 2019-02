Ha corso in lungo e in largo per tutto il campo, ha incitato il pubblico a sostenere la squadra e si è inventato un gol con la sua caparbietà. E, sul finale della partita, ha dato l’assist del prezioso pareggio a Muriel. Chiesa esce come protagonista nella notte del Franchi. Una prestazione da leader, da uomo gol e rifinitore. È stata una notte magica per Federico che, a soli ventuno anni, ha celebrato contro l'Atalanta le cento presenze con la maglia della Fiorentina. Sicuramente sognava di regalarsi una vittoria, ma visto come stava naufragando la partita è andata bene così. Il Corriere Fiorentino racconta così questo primo traguardo raggiunto dal classe '97.