Nuovo appuntamento con Juvemania, la rubrica dedicata ai tifosi bianconeri su Calciomercato.com. Dopo la vittoria contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, è già tempo di tuffarsi alla semifinale di quello che è diventato uno dei maggiori obiettivi stagionali. Tra Allegri e la Coppa, viatico per tornare in Europa senza badare troppo alla classifica, e aspettando novità dai tribunali, ora c’è l’Inter. Torna il derby d’Italia con tutte le sue polemiche già annunciate. Ma vogliamo tornare su una passata, storica. Vi ricordate il contatto Iuliano-Ronaldo nel 1998? Bene ieri è risuccesso con Chiesa e Patric. E Maresca, come Ceccarini, non ha fischiato nulla…