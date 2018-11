Giovanni Simeone non segna e Il Corriere dello Sport ipotizza la soluzione che vedrebbe Federico Chiesa come ultimo terminale offensivo dell'attacco della Fiorentina. Situazione già vista negli ultimi minuti contro la Roma, con Marko Pjaca e Gerson sulle corsie esterne: con 'Fede' davanti, "alla Mertens".



Il classe '97, attuale simbolo della società viola e del rispettivo progetto giovani, è il più in palla di questo inizio di campionato tra le fila di Stefano Pioli. Due reti e quattro assist a referto, dà sempre l'impressione di essere una spanna sopra agli altri. Anche per questo, Roberto Mancini conta molto su di lui per la propria Nazionale.