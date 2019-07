Tra Federico Chiesa e la Juventus c'è una promessa reciproca. Vale per due, perché nasce da lontano - maggio inoltrato - e adesso entra nella sua fase più complicata. L'esterno della Nazionale infatti ha preso da tempo la sua decisione:, lo ha avallato in ogni dettaglio quando il papà Enrico con(l'uomo che ha portato Sarri in bianconero) hanno ricevuto ila trattare con la Juventus. Ed è proprio quel patto che oggi sta rendendo delicata la situazione.- Federico ha fatto la sua scelta da tempo proprio perché la Fiorentina un mese e mezzo fa lo aveva autorizzato a dialogare con i bianconeri. Poi è arrivato, vuole trattenere Chiesa e lo ribadirà nel confronto che avrà con il giocatore dopo averlo già fatto più volte in pubblico. E il giocatore?per portarlo subito via da Firenze.- Fabio Paratici stravede per Chiesa proprio come Maurizio Sarri, lo vorrebbero subito, sono pronti pure ad aspettarlo se fosse necessario. Ma hanno promesso al giocatore di rilanciare con la Fiorentina, proprio come Chiesa ha giurato alla Juve di tentare di liberarsi con forza, rivendicando quel patto stabilito con Ramadani., annuncia un muro altissimo e sa che dovrà rilanciare anche con un nuovo contratto., dentro o fuori. Dopo de Ligt, la Juve si concentrerà su Chiesa. E dovrà vedersela con Rocco... FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com