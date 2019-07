Federico Chiesa e la Fiorentina vanno al muro contro muro. Il calciatore viola ha ribadito il suo desiderio di sposare un progetto più ambizioso, nello specifico di accettare la corte della Juventus con cui ha già un accordo per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione a salire, ma dalla nuova proprietà non arrivano al momento segnali di apertura. Secondo quanto rivela Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri è andato in scena in un ristorante newyorkese un incontro descritto come teso da alcuni testimoni tra l'attaccante della Nazionale e il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone.



Il tutto sarebbe avvenuto in un luogo diverso a quello nel quale si trovavano il patron viola e il resto della squadra, in visita nel quartiere in cui è cresciuto l'imprenditore italo-statunitense. Chiesa ha voluto un confronto a quattr'occhi col vero braccio operativo della nuova società e, dopo giorni di silenzio, ha confessato il suo desiderio di lasciare la Fiorentina. La risposta è stata negativa, in quanto Commisso ha promesso ripetutamente ai tifosi la permanenza del suo gioiello almeno per un'altra stagione e non vuole rimangiarsi la parola data. L'insistenza di Chiesa non ha aperto alcuna breccia, anzi, in tutta risposta, Barone avrebbe invitato il ragazzo il suo ragazzo e il suo entourage a una presa di posizione pubblica nei confronti dei supporters viola, per spiegare le ragioni di un suo eventuale addio.



Sono giorni caldissimi alla Fiorentina, con Chiesa da una parte e la società dall'altra; in mezzo c'è Montella, che nella notte dovrebbe concedere uno scampolo di partita al giocatore in occasione dell'amichevole contro il Benfica.