Federico Chiesa ha ritirato il premio come sportivo fiorentino dell'anno per il trofeo 'Asso Giglio Rosso' nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L'attaccante viola ha dichiarato: "E' un piacere essere qui in mezzo a voi in questa sala molto suggestiva, ricorda quanto Firenze sia bella nel mondo, con la sua arte e i suoi campioni. Oggi vince lo sport perché farlo è importante per la crescita e la maturazione di ogni singolo. Fare sport fa bene non solo per noi stessi, ma anche per un fatto sociale perché condividere gioie e a volte anche delusioni aiuta a crescere e a maturare come persona. Io ho iniziato a praticare sport a sei anni e ho avuto anche il piacere di correre nel campo degli Assi, invito i giovani a fare sport perché per me è diventata una ragione di vita mentre per altri può essere una rampa di lancio per cose piu' grandi nel futuro".