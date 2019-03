Federico Chiesa lavora in palestra e Roberto Mancini inizia a studiare i possibili sostituti. A partire dalle prove tattiche, in vantaggio per una maglia da titolare nel tridente - rifinito da Federico Bernardeschi a sinistra e Ciro Immobile al centro - è Matteo Politano. Il calciatore dell'Inter, infatti, è stato testato nel possibile undici anti-Finlandia. In vista dell'esordio nelle qualificazioni a Euro 2020 in programma sabato a Udine, il CT dovrebbe confermare quanto visto nei precedenti allenamenti. In porta Gianluigi Donnarumma, sulle fasce difensive Alessandro Florenzi e Cristiano Biraghi, mentre al centro Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Davanti al reparto arretrato, vertice basso del centrocampo completato da Marco Verratti e Nicolò Barella, agirà Jorginho.