Federico Chiesa è sempre più nel mirino di Juventus ed Inter, decise a dare l’assalto finale. Stando a quanto riporta La Stampa, in questo momento in vantaggio ci sarebbero i bianconeri: il club – si legge – avrebbe trovato un accordo con il padre-agente del giocatore per un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Per oltre 60 milioni la Fiorentina lo lascerà partire, ma il presidente viola spera in un rilancio di altre squadre (nerazzurri e Manchester United su tutte) per farne lievitare il prezzo del cartellino.