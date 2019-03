Era uscito dal campo al 36' per un fastidio fisico, diagnosticato in un risentimento muscolare al retto addominale. Federico Chiesa, però, sta stringendo i denti e già a Cagliari, venerdì, potrebbe scendere in campo. Il giorno dopo la gara contro la Lazio ha svolto alcune terapie e, come riportato da Radio Bruno, le sue condizioni migliorano.