Getty

Chiesa, la Juventus fissa il prezzo: Napoli e Roma in pressing

16 minuti fa



Federico Chiesa è tra i casi più spinosi, per cifre e caratura, in casa Juventus. Il suo contratto è in scadenza 30 giugno 2025 con la Vecchia Signora che vuole rinnovare, ma non alle cifre da big richieste dal giocatore. Il suo agente, Fali Ramadani, più volte è arrivato a un nulla di fatto con il club bianconero e sta ascoltando proposte fra cui anche quelle di Napoli e Roma. O rinnovo o addio, la via di mezzo, ovvero la permanenza a scadenza, non è contemplata.



Inoltre, secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino, con una cifra pari a 25-30 milioni di euro, Chiesa può lasciare la Juventus.