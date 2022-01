Un brutto infortunio, per la Juve e per la Nazionale. Federico Chiesa dice addio alla stagione 2021-22, la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo costringerà a restare fuori sei mesi, tornerà a disposizione per l'estate, per preparare l'anno che verrà. Che salvo sorprese sarà ancora in bianconero.. Per capire cosa succederà bisogna fare un passo indietro, tornare al 5 ottobre 2020, il giorno del suo trasferimento ufficiale a Torino.Chiesa è diventato un giocatore della Juve con la(​3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e 7 milioni per la stagione sportiva 2021/2022)A questo vanno aggiunti bonus ​per un ammontare non superiore a 10 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi.Quali sono "i ​determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022"? Due di questi sono irraggiungibili. Resta la qualificazione alla prossima Champions League, con la Juve al momento a -3 dal quarto posto (ma con una partita in più). Se non dovesse chiudere nella top 4 Chiesa potrebbe tornare in viola, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'intenzione della Juve è comunque quella di riscattarlo, anche senza l'Europa che conta.