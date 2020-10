La Juventus ha speso, a oggi, per Chiesa, McKennie e Morata, tutti arrivati in prestito con diritto/obbligo di riscatto, 17,5 milioni di euro. Nel prossimo biennio, però, qualora dovesse tramutare i diritti in obbligo, dovrà spendere 110,5 milioni di euro più altri 17 di eventuali bonus.