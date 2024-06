Italia-Albania, le pagelle di CM: Barella sontuoso, Pellegrini pennella calcio. Broja, il Milan vede poco

Getty Images

la conclusione di Bajrami è forte e ravvicinata, ma arriva sul suo palo di competenza. Per il resto del match è spettatore delle azioni dai suoi, non si sporca praticamente mai i guantoni. Infatti, è la sua schiena a salvare il successo azzurro all'esordio in questi Europeiuna partita non positiva del capitano del Napoli, quasi spaesato rispetto ai compagni di repartouna piacevole conferma. Parlare di sorpresa è fuori luogo, vista la stagione vissuta a Bologna, ma il secondo difensore italiano più giovane - dopo un certo Paolo Maldini - a giocare gli Europei con la casacca azzurra è preciso in difesa, oltre a ben manovrare le azioni sulla sinistra. Nella ripresa, viene ammonito per uno scontro su Broja e rischia di concedere il pareggio a Manaj

incomprensione sulla follia di Dimarco, non stringe la marcatura su Bajrami. Si fa perdonare trovando la rete del pareggio e disputando la sua solita partita da leader tecnico e caratteriale del reparto arretratopronti via e regala un assist su rimessa laterale per il vantaggio dell'Albania, un errore clamoroso. Cerca di dimenticare il pasticcio, tornando a macinare chilometri sulla corsia di sinistra (dall'83'per Spalletti ha la qualità di un 10 - come i suoi gol in Nazionale maggiore -, lo dimostra con un collo/esterno di pregevole fattura che porta in vantaggio gli Azzurri (dal 92'

cerca geometrie in mezzo al campo, risulta maggiormente impreciso rispetto ai suoi standardvuole essere di parola e tornare ad alto livello. Dalle parole ai fatti, la sua partita ne è la perfetta dimostrazione. Semina il panico sulla fascia destra, ogni pallone ricevuto dall'esterno della Juventus è una sgasata, una possibile occasione per l'Italia. Manca solo il gol per incorniciare la sua prestazione (dal 77' CAMBIASO 6 / 6: entra bene in campo con qualche sgroppata sulla fascia)tanta densità in mezzo al campo, tanta qualità negli inserimenti nel cuore dell'area. Strakosha gli nega la gioia del gol

è il primo a reagire dopo lo choc del gol dell'Albania, serve un cross al bacio per la testa di Bastoni. Mette qualità sulla trequarti, trovando spesso e volentieri spazio per inserirsi (dal 77'pochi minuti a disposizione per il giallorosso, amministra bene il gioco a centrocampo)fa a sportellate con la difesa albanese, combatte molto, ma oggi il suo compagno di club Djimsiti sembra ottimamente tenerlo a bada. Ha la chance per incidere, ma Strakosha non gli lascia tregua (dall'83'rimane immobile per tutto il primo minuto di gioco, prima di strigliare i suoi giganti e ripristinare i valori in campo. Una buona prima vittoria che indirizza il cammino dei campioni in carica

Sandro Sabatini e Romeo Agresti (il primo voto corrisponde alla scelta dell'opinionista e collaboratore di Calciomercato.com Sandro Sabatini, il secondo è del direttore del Bianconero.com Romeo Agresti)non può nulla sulle reti di Bastoni e Barella, ma è semplicemente miracoloso sullo scavetto di Frattesi e sulla rasoiata di Scamaccaillogico come si sia abbassato sulla conclusione di Barella. In una competizione di così alto livello, specialmente per un difensore, non è ammissibilemezzo punto in meno rispetto al suo capitano. Qualche sbavatura difensiva, è spesso in ritardo sugli inserimenti dei centrocampisti azzurri

conosce Scamacca - e si vede -, è abile a eseguire tante buone chiusure sugli spioventi di Chiesa da una parte e di Dimarco dall'altra. Ma quel tunnel subito da Chiesa se lo ricorderà per lungo tempocompletamente in bambola su ogni singola giocata di Chiesa, non lo prende mai. Migliora nella ripresa, specialmente quando l'esterno bianconero viene sostituitomette tecnica nelle sue giocate, ma soffre il dinamismo della mediana azzurradoveva essere il corrispettivo di Jorginho in questa gara, ma i suoi tentativi di verticalizzazioni sono ben neutralizzati dalla squadra di Spalletti

qualche buono spunto e una conclusione degna di nota che si spegne alta sulla traversa, niente di più (dal 68'l'ammonizione è l'unica azione degna di nota della sua partita)ci mette 24 secondi a mettere la sua firma su questa partita, è il gol più veloce nella storia degli Europei. E' tra i più postivi in questa prima uscita continentale (dall'87'viene cercato spesso dai suoi compagni di squadra, il pubblico albanese attende una sua giocata, una scintilla che accenda la manovra offensiva. Una luce che non riesce a illuminarsi del tutto (daltroppo poco il tempo a disposizione per incidere)

cercato dal Milan - con gli osservatori presenti a Dortmund - non è la miglior sfida con il quale farsi notare dai rossoneri (dal 77'i cambi non gli forniscono le giuste risposte - Manaj a parte -, ma la sua formazione mette in campo il massimo, sfiorando - nel finale - l'impresa di trovare il pareggio contro i campioni d'Europa in caricaGabriele Stragapede