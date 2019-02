Quando la Fiorentina alzava l’ultimo trofeo, proprio la Coppa Italia nel 2001, Federico Chiesa non aveva ancora compiuto quattro anni. Il babbo Enrico invece era in campo. Stella assoluta insieme a Rui Costa e Toldo di quella Viola e capocannoniere della squadra in campionato come in Coppa Italia. Oggi Federico giocherà la gara numero 100 nella Fiorentina dopo 88 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 5 in Europa. Provando a seguire le orme di famiglia fino alla vittoria finale: nel nome del padre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.