Sta recuperando dal problema al retto addominale e dovrebbe scendere regolarmente in campo contro il Cagliari. Federico Chiesa - riporta La Nazione - si sta allenando in gruppo e punta con decisione la gara in Sardegna. Inoltre, le sue condizioni migliorano in vista della convocazione del CT azzurro Roberto Mancini per le gare contro Finlandia e Liechtenstein.