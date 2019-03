Sospiro di sollievo per l’Italia, il ct Mancini e la Fiorentina. Come riporta Sky Sport, solo un leggero sovraccarico muscolare per Federico Chiesa dopo i primi test medici per il suo problema agli adduttori. L’esterno viola si era fermato ieri in Nazionale a Coverciano, dopo circa mezz'ora di allenamento: aveva interrotto immediatamente la seduta per sottoporsi ai controlli previsti. Le novità positive sono arrivate oggi: Chiesa rimane in azzurro. In attesa di capire se potrà giocare già nel primo impegno contro la Finlandia o nel secondo contro il Liechtenstein, Chiesa oggi ha lavorato in palestra. Più probabile un suo recupero per la seconda sfida al momento.