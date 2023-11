Federico Chiesa vuole trascinare l'Italia a Euro 2024. Alla vigilia della penultima gara di qualificazione contro la Macedonia del Nord, l'attaccante della Juventus ha dichiarato a Sky Sport: "In Nazionale si sente sempre una grandissima responsabilità, domani ci giochiamo una partita fondamentale per la qualificazione agli Europei. Purtroppo non ho potuto partecipare alle ultime sfide per colpa di un problema fisico, ma ora sono tornato in forma e mi sento bene. Sono davvero felice di essere qui, convinto di poter aiutare la squadra".



ORGOGLIO AZZURRO - "Il nostro gruppo è un giusto mix tra i nuovi e chi c'era già all'Europeo vinto. Dobbiamo qualificarci perché siamo l'Italia, anche se c'è la possibilità di un altro fallimento dopo quello mondiale a Palermo. Ma noi scendiamo in campo consapevoli di voler centrare l'obiettivo. Spalletti mi chiede tanto, spero di riuscire ad accontentarlo sul campo".