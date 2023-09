Ricordare che i piani della Juve erano altri, può servire ma solo per trovare un pozzo inesauribile di motivazioni.È la Juve di Chiesa e Vlahovic dunque, è una Juve che si gode una delle coppie d'attacco fin qui più prolifiche non solo in Italia ma in tutta Europa. Sono solo due le squadre che ad oggi possono godere di coppie-gol più efficaci.