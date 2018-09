Fabrizio Cacciatore, laterale del Chievo Verona, parla in conferenza stampa in vista della sfida del weekend, con i clivensi che affronteranno la Roma: "Contro la Juventus abbiamo giocato bene, a Firenze abbiamo avuto un calo, ma già con l'Empoli abbiamo dimostrato di essere da Chievo. Dobbiamo ripartire da lì, da ciò che sappiamo fare e dal nostro spirito. Cosa siamo? Siamo il Chievo e dobbiamo trovare sicurezza e prestazioni. Bisognerà lavorare domenica dopo domenica, servirà essere noi stessi per ottenere sempre il massimo. Che stagione sarà? Una stagione importante, come tutte le altre. Spero di riconfermare quanto fatto in questi anni e spero che il Chievo si salvi il prima possibile".