Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "La settimana è stata buona, abbiamo vissuto con entusiasmo e autostima dopo il risultato ottenuto a Roma. C'è stata una prestazione importante, una prova individuale e collettiva di spessore. Siamo ancora al 70 %, dobbiamo arrivare al 100 % presto, ci sono margini per crescere. Questa è una squadra che ha potenzialità, qualità e carattere. Rigoni sta dando un ottimo contributo tecnico e agonistico. Oltre a lui ci sono in crescita Hetemaj e Obi, anche lui è in una buona fase. Le qualità ci sono, ma ancora non sono espresse totalmente, ci vuole tempo. La partita di domani ha insidie: l'Udinese è poco spagnola e molto italiana, aspetta e riparte nello spazio. Dovremo essere bravi e pazienti. Il supporto dei terzini ci è mancato in queste partite, abbiamo avuto dei problemini a inizio anno con Cacciatore, che poi si è trascinato. Abbiamo provato Depaoli, che è molto offensivo, e poi tornerà a giocare in quel ruolo. A sinistra abbiamo Barba, che sta interpretando bene il ruolo e lo può fare. In questo momento Birsa, Giaccherini e Stepinski sono il tridente che ci dà più garanzie. Birsa lì ci può dare qualche palla filtrante in più, lo possiamo avvicinare alla porta per il tiro, mentre Giaccherini ha caratteristiche diverse. Stepinski sta crescendo dal punto di vista tattico e dei movimenti, stanno crescendo tutti. Anche Pucciarelli, Meggiorini e Pellissier, possono essere tutte armi a disposizione. Stepinski ha una voglia straripante e ogni tanto tende ad allargarsi. Lì deve crescere, io preferisco che stia sempre in proiezione della porta, dove esprime il meglio di se stesso".